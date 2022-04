Sánchez busca al PP a 24 horas de votar la convalidación del decreto anticrisis

Pedro Sánchez, durante una intervención en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra | Europa Press

Pedro Sánchez reclama al PP su «apoyo» para convalidar el decreto anticrisis que el Gobierno someterá a votación en el Congreso este jueves. Las supuestas escuchas telefónicas del CNI a dirigentes independentistas mantiene abierta la crisis del Ejecutivo con buena parte de sus aliados parlamentarios, por lo que a unas horas de que se produzca la votación, este no tiene garantizado lograr más síes que noes. Hasta el momento no hubo contactos entre Moncloa y Génova para explorar un acuerdo de cara a que los populares la faciliten, pero el presidente del Gobierno empleó la sesión de control de este miércoles para hacer un llamamiento al PP y al resto de formaciones con representación parlamentaria. «Ayer les escuchaba quejarse de que no había pedido formalmente su apoyo. Pues hoy se lo pido a ustedes y se lo pido al conjunto de esta Cámara», dijo Sánchez al final de su cara a cara con Cuca Gamarra.

La portavoz del PP en el Congreso consideró que «hay margen» para sentarse, aunque reivindicó que se incorporen a un decreto ley «escaso» algunas de las medidas que propuso Feijoo a Sánchez en el documento económico que trasladó la pasada semana a La Moncloa en el que se propone, entre otras medidas, bajar el IVA de la luz y el gas al 5% o deflactar el IRPF en los tramos más bajos, y todo sin la necesidad de «llevar a cabo ningún tipo de recortes», afirmó Gamarra, solo con la recaudación extra del Ejecutivo o con una poda en el «macrogobierno» de Sánchez. «¿No va a tener ni un solo minuto para que profundicemos en estas medidas?», cuestionó Gamarra, denunciando una falta de interés.

La dirección del PP no tiene decidido todavía el sentido de su voto, que dependerá fundamentalmente de los compromisos que adquiera el Gobierno para incorporar medidas a ese decreto anticrisis de forma urgente. La abstención de los populares allanaría mucho el camino al Ejecutivo de cara a construir esa mayoría simple que necesita en la Cámara para que no decaigan las medidas aprobadas en Consejo de Ministros el pasado mes. Una mayoría que en Moncloa confían en que acabarán logrando por la vía habitual, es decir, con el apoyo de Bildu y ERC, aunque admiten que a estas alturas todavía no está atada.