La policía identifica al sospechoso de realizar otra estafa de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid

La Policía Municipal inició entonces una investigación sobre el proveedor y el 5 de marzo del 2021 presentó ante los juzgados el atestado. El hecho se comunicó también a los consejeros de la empresa de Servicios Funerarios de Madrid. Al no poder localizar a Haim Solomon, los investigadores intentaron dar con él a través de la Policía Metropolitana de Nueva York, que en noviembre del 2020 se dirigió a la sede de Sinclair and Wilde en una dirección de la ciudad. En la suite cuarta interior encontraron al Sr. Fong, el verdadero inquilino de esa sede, quien relató que, «como un favor», le había permitido a Sinclair and Wilde el uso de su oficina pero expresó su hartazgo porque, desde entonces, recibía correo a su nombre, en buena medida procedente de diferentes jurisdicciones que buscaban a Phillipe Hain Solomon. La investigación policial posterior ha concluido con la determinación de una nueva identidad del presunto responsable del fraude, al que ya se busca.

Conciencia tranquila

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida reclamó ayer que se ponga el foco en el ya conocido como caso mascarillas sobre «quienes cometieron la estafa» y no sobre los madrileños y el Ayuntamiento. Insistió en una entrevista en la Cope que tras 17 meses de investigación ningún responsable municipal ha sido imputado. «Tengo la conciencia tranquila. La responsabilidad se está imputando a las víctimas, que son los madrileños y el Ayuntamiento»», afirmó Martínez-Almeida.