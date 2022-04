El Gobierno apura las vías de ERC y el PP para salvar su decreto anticrisis

Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados Chema Moya | Efe

Los diputados calculan que la votación sobre la convalidación del llamado decreto anticrisis será sobre las 13 horas de este jueves, y muy probablemente hasta pocos minutos antes no se conozca su resultado. El Gobierno trabaja a contrarreloj en busca de armar una mayoría parlamentaria que se la ha ido complicando con el supuesto espionaje a dirigentes independentistas por parte del CNI, hasta el punto de que ayer a última hora se abrió a tramitar el decreto como proyecto de ley, lo que permite aportaciones del resto de grupos, en un claro intento por alcanzar la mayoría simple en el hemiciclo. Se trata de uno de las exigencias reclamadas por Esquerra y el PP, pero no la única, por lo que todavía no está nada claro.

El catalangate dificulta el apoyo de ERC, que mantiene un debate interno sobre la postura que deben adoptar en la votación de hoy. Por ahora, están en el no, tal y como confirmó su portavoz, Gabriel Rufián: «Pídale el teléfono al señor Casero», dijo, en referencia al diputado popular que se equivocó de botón con la reforma laboral, un error que resultó decisivo para que el Ejecutivo la salvase. Con un voto negativo de ERC, las cuentas se complican. Con una abstención quedarían muy ajustadas. Y su sí salvaría la pelota de partido. Los secesionistas exigen a cambio que rueden cabezas como la de la ministra de Defensa, Margarita Robles, algo que Sánchez no parece dispuesto a conceder, especialmente cuando emprendió un giro hacia el centro, un espacio en el que la exmagistrada es uno de sus grandes activos. La dirección de ERC percibe que deben castigar al Gobierno, y dificultar así que Junts, sus grandes competidores y a la vez sus socios en el ejecutivo catalán, no salgan beneficiados dentro del microcosmos independentista.

Rufián le mostró a Sánchez cuál es el otro camino que puede transitar para evitar sustos: «Tienen una alternativa, el PP. Feijoo. Tienen esa alternativa», dijo.