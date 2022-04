Ofensiva judicial para que 430 asesinatos terroristas no prescriban jamás

En su informe jurídico sobre la «doctrina Miguel Ángel Blanco», Dignidad y Justicia insiste en que no pide ningún tipo de reforma legal ni modificar el Código Penal. La tesis es que esos 430 asesinatos son ya desde hace doce años imprescriptibles. Su reclamación es que el actual artículo 131, el que estableció que no «prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona», se interprete que llega hasta 1990. Por ello, el colectivo de víctimas no tiene ninguna duda de que este asunto acabará en casación, donde el Supremo deberá decidir si da vida a la«doctrina Miguel Ángel Blanco».

Resolver 55 crímenes y enjuiciar a exjefes de ETA, los objetivos Madrid

La aceptación de la «doctrina Miguel Ángel Blanco» permitiría reactivar cualquier sumario cerrado sobre asesinatos entre 1990 y el 2020, lo que abriría la posibilidad de sentar en el banquillo a la veintena de exjefes de ETA que ya han sido querellados en los sumarios reabiertos del edil de Ermua, de Gregorio Ordóñez o el de la muerte de una niña y un jubilado en el atentado de Santa Pola.