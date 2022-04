Cuca Gamarra: «El Gobierno debe devolver lo que sobrerrecauda para que los ciudadanos lleguen a fin de mes»

- En primer lugar, yo difiero de que éste sea el principal asunto de la semana. La España real va por otro lado. Creo que ahí está la clave del momento político que vivimos. Para la España real el asunto es que avanza abril y no llega a final de mes. Solo entre enero y febrero, el Gobierno de España ha recaudado 7.500 millones de euros más que en los mismos meses del año pasado. Y la previsión era recaudar 9.000 millones más en todo el año. Por tanto, está sobrerrecaudando. Lo que pedimos es que se devuelva ese dinero a los españoles para que se pueda llegar a final de mes. Independientemente de eso, sobre el tema que me pregunta, yo no tengo ninguna prueba ni ningún indicio de que eso haya sido así. Tengo la palabra del Gobierno de que se actúa conforme al Estado de derecho; si yo no tengo pruebas, no voy a acusar absolutamente a nadie, sino que defenderé al Estado, porque sí somos un partido de Estado y un partido de Gobierno. Y en esa línea, hay una comisión de Fondos Reservados en la que se podría dar perfectamente cuenta si estuviera constituida.

Así funciona Pegasus, el programa espía que pone en jaque al Gobierno de coalición de Sánchez NACHO DE LA FUENTE

- Esa comisión no está formada, entre otras cosas, porque no hubo un acuerdo sobre quién podía o no formar parte de ella. ¿Estamos ahora más cerca?