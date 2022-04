Luceño justifica que tributó 700.000 euros de los bienes comprados con la comisión de las mascarillas

«En definitiva, son estos algunos de los muchos gastos existentes, y si bien para un exacto recorrido respecto de ellos necesitaríamos realizar una suerte de auditoría que en este momento no estamos en condiciones temporales de hacer, su mención -y la existencia de otros, que seguro que hemos omitido (comida, internet, ropa, etc.)- da buena cuenta de que no ha existido delito de alzamiento de bienes de clase alguna. Son el día a día familiar, desde hace dos años», argumenta el empresario.

«No hay salidas de dinero ilícitas»

En todo caso, no está tampoco de acuerdo con que se le deba embargar el importe íntegro de la comisión, porque tributó tanto por los ingresos, como por la vivienda en Pozuelo de Alarcón (Madrid) que adquirió con el dinero y, por tanto, «ambas cantidades de pago de impuestos obligadamente no están en el patrimonio del Sr. Luceño o de su sociedad, sino de las autoridades fiscales correspondientes».