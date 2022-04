Aragonès ve inviable cooperar con Sánchez y habla de «confianza cero»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, este jueves, ante el Congreso de los Diputados J.J.Guillen | EFE

«Nosotros no trabajamos para la ruptura, pero en este momento la pelota no está sobre nuestro tejado», avisó este jueves Pere Aragonès. El presidente de la Generalitat viajó a Madrid para reunirse con los representantes de los grupos políticos presuntamente espiados con el software Pegasus (ERC, Junts, PDECat, CUP y Bildu), de Unidas Podemos y del PNV y para redoblar su advertencia al Ejecutivo sobre el futuro de la legislatura si no ofrece explicaciones claras.

El espionaje a más de 60 dirigentes independentistas, realizado, según el grupo de expertos en ciberseguridad Citizen Lab, de Toronto, entre el 2017 y el 2020, ha colocado a los socialistas ante una encrucijada de la que siguen sin saber salir. Aragonès reclama una reunión con el presidente del Gobierno, pero este jueves advirtió que recibir explicaciones personales de Sánchez no bastará y exigió la apertura de una comisión parlamentaria; una investigación interna en Interior y Defensa, y la asunción de responsabilidades.

La situación no es cómoda para Esquerra, para EH-Bildu ni mucho menos para Unidas Podemos. Ninguno tiene interés en dinamitar la legislatura y precipitar las elecciones. Sin embargo, entienden que tampoco pueden mirar para otro lado. «Estamos ante el mayor escándalo de espionaje de la democracia y no dejaremos que la solución del Gobierno sea que pase el tiempo», avisó Aragonès, quien considera «inviable» colaborar con Sánchez si no depura responsabilidades.