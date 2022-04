Aragonès amenaza con dinamitar la mayoría de la investidura de Sánchez por el presunto espionaje

Ayer, Unidas Podemos, ERC, Junts, EH-Bildu, PNV, CUP, BNG, PDECat, Más País y Compromís registraron una petición en el Congreso para crear una comisión de investigación sobre el asunto «El PSOE no es consciente de que la legislatura pende de un hilo», advierte un diputado de una las formaciones firmantes. Los aliados del Gobierno le reprochan que minimice el problema, que tildan de muy grave, y que actúe como si no pasara nada. La semana que viene se vota en el Congreso el plan contra las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania y, a pesar de que la mayoría de los grupos parlamentarios habían anticipado ya su respaldo, ahora algunos se muestran reticentes a garantizar nada. «El depósito [de confianza], avisó ayer Aragonès, está prácticamente a cero».

Así funciona Pegasus, con acceso libre a fotos, documentos y llamadas

Javier Arias

La ingente cantidad de información que hoy en día guarda un smartphone sobre sus propios usuarios no es solo objeto de deseo por parte de cibercriminales al uso. También hay empresas que ofrecen programas de espionaje a gobiernos, ejércitos y distintas fuerzas policiales con el fin de combatir el terrorismo o buscar personas desaparecidas. Eso es precisamente lo que la tecnológica israelí NSO Group afirma que hace su software Pegasus, una polémica herramienta que se encuentra en el punto de mira tras haberse utilizado para acceder a los móviles de más de 60 políticos, periodistas y empresarios independentistas, según la investigación realizada por The New Yorker y The Citizen Lab.