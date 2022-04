La Audiencia Nacional juzgará a la ex cúpula de Interior por Kitchen y exonera a Cospedal

Indicios «endebles»

Los que ya pueden respirar tranquilos son María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro. El tribunal ha rechazado revocar el archivo pese a la petición de la Fiscalía, el PSOE y Podemos, personados como acusación popular. La Sala ha examinado todas las conversaciones, anotaciones y mensajes que, según el fiscal, probarían la implicación de la entonces secretaria general del PP en Kitchen. Y concluye que los indicios «son tan endebles que no justifican que continúe la instrucción frente a ellos ante la existencia de otras posibilidades de participación no ilícitas», ya que haberse reunido con Villarejo no significa que conociera el espionaje. Asimismo, el tribunal añade que los mismos indicios existentes «quedan debilitados» por los testimonios de los investigados José Manuel Villarejo, Sergio Ríos o el inspector jefe Andrés Manuel Gómez Gordo, quien trabajó con Cospedal en la Junta de Castilla-La Mancha. Ninguno de los tres llegó a incriminar al matrimonio en el operativo de Interior, según determinan los magistrados. Para ello, comparten los razonamientos del juez instructor cuando cerró la causa para ellos basándose en la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual entre los hechos indirectos plenamente acreditados -Cospedal sí se vio con Villarejo- y el dato precisado de acreditar ha de existir un vínculo «preciso y directo» que en este caso no se da, concluyen.

Villarejo y el teléfono para hablar con Rajoy

En la instrucción de Kitchen surgió una línea de investigación relativa al presunto conocimiento de Mariano Rajoy de este operativo, tal y como sostuvo Villarejo ante el juez. Para ello, aportó una serie de números de teléfono que, según él, correspondían al presidente del Gobierno. La Fiscalía pedía en su recurso reabrir la causa para realizar nuevas diligencias sobre este asunto. Pero la Sala rechazó este miércoles esta petición porque las comunicaciones que decía mantener el comisario con el propietario de esta terminal «carecen de soporte indiciario alguno, lo que no ocurre con los demás números facilitados por él como de su uso». El auto añade que es «irrelevante» que el teléfono fuera del PP o de quien lo usara porque Villarejo no ha probado que se comunicara con él.