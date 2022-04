Aragonès congela sus relaciones con el Gobierno de Sánchez por el espionaje que la Moncloa niega

El Gobierno se desvincula

El Gobierno, mientras, aseguró que no está detrás del espionaje. «Esto es un Estado democrático de derecho. Aquí no se espía y no se intervienen conversaciones ni informaciones si no es -argumentó hoy la ministra portavoz, Isabel Rodríguez- al amparo de la ley y el derecho». El asunto ha provocado la indignación de los aliados habituales de Pedro Sánchez. No solo de ERC, EH Bildu o el PNV, también de Unidas Podemos.

El portavoz en el Congreso del socio minoritario del Gobierno, Pablo Echenique, reclamó a los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, que abran un investigación interna. Y advirtió de que, en caso de confirmarse la implicación de «estructuras del Estado» en la turbia operación, tendrán que «rodar cabezas».