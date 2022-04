El presidente del Gobierno fue preguntado por la posibilidad de reducir los impuestos, una cuestión que aprovechó para atacar a Génova. «El PP, cuando está en la oposición, dice que va a bajar impuestos, y cuando llega al Gobierno aplica amnistías fiscales y sube impuestos». Sánchez señaló directamente a los casos de «corrupción» con la compra de mascarillas en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, mencionando directamente a «Ayuso y a Almeida». Así, subrayó que la dirección nacional del PP «tiene tres problemas que no ha resuelto». En primer lugar, su silencio sobre estas adquisiciones de material sanitario. En segundo término, su relación con «la ultraderecha», y finalmente la «bajada de impuestos» que propone y que este rechaza, ensalzando el estado del bienestar como «la piedra angular de la cohesión social y territorial en nuestro país».

Sobre el tema de las mascarillas, hay informaciones que apuntan a un posible lucro de personas directamente relacionados con altos cargos de administraciones públicas gestionadas por los socialistas. «Si hubiera cualquier caso actuaríamos con la mayor de las contundencias. No es de recibo escuchar a dirigentes del PP de Madrid decir que la Fiscalía va contra el PP. Me recuerda mucho a la trama Gürtel. Los silencios, el mirar para otro lado de la actual dirección del PP me parece que no es el mejor de los ejercicios que se le exige a los ciudadanos. Algunos con la complicidad de las instituciones públicas hicieron el agosto».