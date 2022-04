Feijoo, este lunes en O Porriño M.Moralejo

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, sigue con su ofensiva para reclamar al Gobierno una bajada de impuestos con la que afrontar la crisis económica derivada de la guerra. En esa ofensiva, el aún presidente gallego quiere concitar el apoyo social y por eso mañana se reunirá con los sindicatos y empresarios, a los que presentará su propuesta fiscal. El miércoles se discutirá en el comité ejecutivo del PP y antes de que termine la semana, ha asegurado, se enviará a La Moncloa.

De la propuesta en sí se conoce poco. Feijoo ha dicho este lunes que sería «una rebaja de impuestos temporal y selectiva» y que supondría que cuatro de cada cinco contribuyentes paguen menos IRPF y que se reduzca el IVA de la luz y del gas. No ha especificado cómo ni en qué tramos, pero ha avisado que «con un 10 % de inflación un presidente que no baje los impuestos es que no tiene corazón».

Investidura de Mañueco

La propuesta fiscal ha servido al presidente de la Xunta para excusar su presencia este martes en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. Ya no estuvo en el pleno en el que fue elegido. Feijoo ha dado su apoyo al barón popular porque «ha ganado limpiamente», aunque ha evitado referirse a Vox que accede, gracias al pacto con el PP, a su primer gobierno autonómico. El gallego ha prometido hacer una visita institucional al nuevo presidente más adelante.