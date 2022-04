La defensa ha pedido al jurado que no se deje llevar por conjeturas, y tras hacer hincapié en que relaciones sentimentales no son sinónimo de sexuales, ha cuestionado que la fotografía que hay en un teléfono móvil la hiciera su defendido, y ha reclamado que no se tengan en cuenta sus antecedentes por agresiones.

José Antonio ha asegurado que la relación era de amistad, así como que las 50 veces que se vieron en los tres años de prisión eran como amigos, y ha reconocido que Adoración, que cobraba una pensión de entre 400 y 500 euros por una incapacidad del 90 por ciento, le ayudaba económicamente porque quería.