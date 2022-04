Melchor Saiz-Pardo

Fueron días de zozobra y miedos. Pero también de unas prisas y falta de rigor y controles que jamás antes se habían visto en las diferentes administraciones españolas. Dos años después del inicio de la pandemia y el primer estado de alarma, diferentes jueces y la Fiscalía han comenzado a indagar sobre la limpieza de aquellos contratos millonarios para adquirir contra el reloj material sanitario en un mercado convertido en un gran zoco mundial; particularmente mascarillas, guantes, epis, test de covid y respiradores.

En medio del escándalo por las adquisiciones del Ayuntamiento de Madrid a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, la variedad de posibles irregularidades que están siendo revisadas por Anticorrupción, según revelan fuentes de este departamento, es casi interminable: empresas sin experiencia regadas con contratos millonarios; contratos a firmas de las que se desconocía incluso su domicilio; sobrecostes aceptados sin rechistar por las administraciones a pesar de que en algunos casos llegaron al 1.000 % del valor en circunstancias normales; comisiones de intermediarios por encima del propio valor del material entregado; suministros con una calidad muy inferior a la prometida; material inservible o no certificado; adjudicaciones que directamente no se entregaron o que se entregaron solo parcialmente; contratos que se publicaron fuera de plazo; otros que, todavía a día de hoy, no se han publicado en los portales de transparencia; adjudicaciones plagadas de erratas y errores; o utilización de expedientes de urgencia para contratos que nada tenían que ver con la pandemia como la compra de pistolas táser, campañas turísticas, gestión de piscinas municipales o contratos televisivos.