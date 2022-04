El comisionista, empresario y aristócrata Luis Medina reaccionó así cuando el fiscal le advirtió que no debía hacer nada raro con sus propiedades, ante el claro riesgo de cometer un delito de alzamiento de bienes: «¡No, no, no, no, hombre, nada!».

Un año después de esa comparecencia en Anticorrupción, el juez de Madrid que ha asumido la querella de la Fiscalía por la presunta estafa en la venta de material sanitario baraja imputarle el delito, tras ordenar el embargo de su bienes y comprobar que solo tenía 247 euros en una de sus cuentas en el Deutsche Bank.

El correo de Luceño a Luis Medina tras cerrar el contrato con el Ayuntamiento de Madrid: «Pa la saca» la voz

Momentos antes de la sarta de negaciones del investigado, el fiscal Luis Rodríguez Sol repasó las compras hechas por Medina tras recibir su comisión de un millón de dólares (unos 925.000 euros) por el pelotazo de la venta inflada de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid: un barco velero y unos productos financieros.