El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida en la procesión de Jueves Santo de la Hermandad de Jesús Nazareno el Pobre, en la iglesia de San Pedro el Viejo, en Madrid JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve «raro» y le sueña «un tanto extraño» que la Fiscalía «solo investigue al Ayuntamiento y a la Comunidad», administraciones gobernadas por el PP. Almeida ha contestado así a la prensa antes de asistir al Sermón de las Siete Palabras en la Basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli después de que El Confidencial haya publicado este viernes que la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, tuvo conocimiento del rumbo de las pesquisas por las comisiones millonarias en la compra de material sanitario y en noviembre firmó un decreto para ampliar un máximo de un año más los trabajos de la Fiscalía Anticorrupción.

«Si la fiscala general decidió que había que prorrogar, pues decidió que había que prorrogar. A mí lo que me extraña de la Fiscalía es que solo investiga al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. ¿La Fiscalía de verdad no va a investigar a ninguna otra Administración? ¿No va a investigar a ningún otro gobierno que no sea del PP?», se ha preguntado el primer edil madrileño.

Almeida cuestiona que el ministerio público no profundice en sus indagaciones «teniendo en cuenta que en aquellas fechas se produjeron miles y miles de contratos en circunstancias muy complicadas». «¿De quién depende la Fiscalía?», se preguntó.