La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo J.J.GUILLÉN

En el 2014, cuando apenas era reconocida en Galicia como líder de Esquerda Unida y parlamentaria autonómica, Yolanda Díaz desprendía republicanismo por sus poros. Su cuenta de Twitter todavía guarda algunas pruebas. Lo mismo colgaba una fotografía en una manifestación con la bandera tricolor junto a su hija Carmela que compartía noticias en las que IU tachaba sin remilgos de «corrupta» a la monarquía y exigía un referendo sobre la forma de Estado. Su postura la resumía con una frase del escritor Manuel Rivas: «La república es el ecosistema natural».

Ocho años después, nadie duda de que esa sigue siendo su forma de Estado predilecta, pero desde luego no hace tanta gala de ello. Se pueden contar con los dedos de una mano las veces en las que se ha pronunciado al respecto desde que es vicepresidenta del Gobierno. Un perfil bajo en un asunto nuclear para la izquierda española que terminó de enterrar en febrero cuando asumió las tesis pragmáticas: «Ahora no es el momento de hacer un referendo. La historia camina sola y ya se abrirán las puertas, pero este no es el tema de centralidad».

Díaz no renuncia a que la ciudadanía pueda escoger algún día entre dos papeletas, aunque no a corto o medio plazo. Un enfriamiento del debate que contrasta con la posición oficial del Podemos de Ione Belarra. En sus últimos meses al frente del partido, Pablo Iglesias fijó como «tarea política fundamental» para los próximos tiempos avanzar hacia un «horizonte republicano». El ex secretario general diagnosticaba que se debía aprovechar «el momento histórico de crisis» de la Casa Real por los escándalos de Juan Carlos I y tener «valentía» para acelerar un cambio en la forma de Estado.