Luis Medina, el pasado 8 de abril en Madrid Jose Velasco | EUROPAPRESS

José Luis Martínez Almeida contactó con Luis Medina en marzo del 2020, antes de que el aristócrata y su socio Alberto Luceño cobraran las comisiones millonarias por la venta del material sanitario al Ayuntamiento de Madrid y antes incluso de que se cerraran las adjudicaciones. Los wasaps incluidos en la investigación del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid apuntan a que el alcalde de la capital de España trató con los comisionistas durante la negociación de los contratos bajo investigación y no solo al final de la transacción para agradecer al hermano del duque de Feria el «regalo» de varios miles de mascarillas al consistorio, tal y como sostiene el propio Martínez-Almeida.

«Buenas Elena. Confirma cuando enviáis contratos firmados, please» escribió Luceño por wasap a Elena Collado, alto cargo del área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento, el 26 de marzo, al inicio de las negociaciones. «Mira a ver si está todo correcto en los contratos», respondió ella. «Perfecto. Gracias. Ya me ha dicho Luis (Medina) que le llamó Almeida», revela Luceño. «Pues he estado cinco horas con un material requisado y no me he enterado», confiesa la alto cargo de la alcaldía.

Los mensajes del sumario sobre el pelotazo de las mascarillas y otros artículos sanitarios del hijo de Naty Abascal y su socio también destapan que la relación entre los comisionistas y el ayuntamiento fue fluida y duró ocho meses a pesar de que los colaboradores del alcalde desde bien pronto comenzaron a sospechar que Medina y su socio les estaban engañando. «Por favor, llámame. Esto es lo peor que me ha pasado en la vida... Por Dios, dime algo. Nos han estafado seguro», le escribió Elena Collado a Luceño el8 de abril del 2020 a Alberto Luceño.