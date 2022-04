El presidente andaluz, Juanma Moreno, en la imagen con su consejero de Educación, podría llamar a urnas para el 12 o el 19 de junio Joaquin Corchero | EUROPA PRESS

El PP no ha logrado diluir el impacto del acuerdo de Gobierno con Vox en Castilla y León en el futuro inmediato de Alberto Núñez Feijoo. De nada sirvieron los intentos de los populares por acelerar los trámites de la investidura para que Alfonso Fernández Mañueco fuese reelegido antes de que el líder gallego cogiera el timón en Sevilla, a fin de no sentar un precedente en su política de pactos. Los plazos se dilataron y la alianza con la formación de Santiago Abascal se fraguó con la mudanza en la séptima planta de Génova ya completada, por más que la nueva dirección atribuya el pacto a la etapa de Pablo Casado. En el entorno de Feijoo ven la alianza como «un acuerdo puntual» que no marcará el resto de movimientos, aunque hay territorios en los que se recibió con cierto alivio el paso dado por Fernández Mañueco, convencidos de que habrá réplicas en el próximo ciclo electoral. En la cúpula del PP confían en que, una vez que ha tocado poder y ha accedido a cuotas de responsabilidad, Vox comience a desgastarse víctima de su inexperiencia y poder empezar a recuperar así a la legión de votantes fugados a sus filas.

Feijoo, que evita mirar de frente a Vox, aspira a conseguir una mayoría lo suficientemente amplia —ensanchando su base electoral a derecha e izquierda— como para estar en condiciones de exigirle a Abascal que asuma su responsabilidad de dejar gobernar al PP sin exigir puestos a cambio. Otra cosa es la aritmética parlamentaria que arrojen las urnas.

Vox, sin embargo, está decidido a aprovechar su entrada en el Gobierno de Castilla y León para venderse como gestores confiables y ganar así en capacidad para atraer un voto más centrado. De ahí que haya rehuido consejerías conflictivas para evitar el deterioro que sufrió Ciudadanos en su día. «Buscan carteras que les permitan presumir de gestión, pero cómodas», constatan fuentes populares.