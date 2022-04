El martes, toma de posesión

El que no estuvo fue Alberto Núñez Feijoo, aunque el líder del PP felicitó a Mañueco a través de un tuit.

Los ciudadanos confiaron en @alferma1 para volver a ser su presidente. Hoy las Cortes así lo han refrendado.



España necesita líderes que ofrezcan estabilidad, responsabilidad y gestión. En Castilla y León ese líder es y seguirá siéndolo Alfonso.



Enhorabuena, presidente pic.twitter.com/oaxW1QpDeA — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) April 11, 2022

Sobre esta ausencia, en la dirección del PP sostienen que lo común es que los líderes nacionales acudan a la toma de posesión, y no a la investidura. Feijoo expresó este lunes ante el comité de dirección del PP que su intención es ir el martes 19 para respaldar a su barón en este acto, aunque aún no puede confirmar su asistencia, por no tener todavía cerrada la agenda.