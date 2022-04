Mañueco tomará posesión como jefe del Ejecutivo el próximo martes 19 de abril, día en el que oficializará la confección de su Gobierno, en el que Vox se queda con la vicepresidencia y tres consejerías. Como parte de este acuerdo, los de Abascal también lograron la presidencia en el parlamento autonómico.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Abascal, en la sesión de investidura de Mañueco: «Este gobierno va a tener muchos enemigos» ATLAS TV

Santiago Abascal acudió este lunes a Valladolid para arropar a su candidato en las autonómicas y futuro dos del Ejecutivo, coincidiendo en la tribuna de invitados con algunos cargos populares, como la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor. El que no estuvo fue Alberto Núñez Feijoo. En la dirección del PP dicen que lo más habitual es que los presidentes nacionales acudan a la toma de posesión, y no a la sesión de investidura. Feijoo expresó este lunes ante el comité de dirección del PP que su intención es acudir el próximo martes a Valladolid para arropar a su barón, aunque todavía no puede confirmar su asistencia, por no tener todavía cerrada la agenda de esa jornada.