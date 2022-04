Humo verde y banderas de Vox, durante la valoración de los resultados obtenidos de Vox en los comicios para Castilla y León PhotogenicClaudia Alba

Pedro Sánchez dice que Alberto Núñez Feijoo «no tiene resuelto qué relación tener con la ultraderecha». Resuelto lo tiene, el problema es que no sabe cómo llevarlo a la práctica. El líder del PP aspira a recuperar a la legión de votantes populares fugados a Vox y que la colaboración sea innecesaria. Pero la realidad es otra.

El partido de Santiago Abascal está «de moda», lo reconocen en la calle Génova, y aunque Feijoo y los dirigentes de su partido recurran a todo tipo de piruetas elípticas para no mencionarlo, está ahí, como el manoseado elefante en la habitación. El PP, a día de hoy, y no sabe por cuánto tiempo, tiene asumido que no tiene forma de gobernar si no es con Vox. La mejor evidencia se podrá apreciar hoy lunes con la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León gracias a los votos de la extrema derecha.

Feijoo se resistió, hasta tiró de grandilocuencia para proclamar que «a veces es mejor perder un gobierno que ganarlo desde el populismo». Hasta que tuvo que rendirse a la evidencia y pactar, aunque descargara la responsabilidad en Mañueco. Un camino que todo apunta a que volverá a recorrer en Andalucía. Ya se lo avisan desde el partido de Abascal: «si quiere gobernar será con Vox o no será». La misma encrucijada a la que se enfrentó en Castilla y León con el resultado ya conocido. El líder del PP insiste en que la fórmula para salir de este bucle es «ensanchar» la base electoral de su partido para no depender de terceros. Un objetivo que a corto plazo parece inalcanzable.