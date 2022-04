Ramón Gorriarán

Pedro Sánchez dice que Alberto Núñez Feijoo «no tiene resuelto qué relación tener con la ultraderecha». Resuelto lo tiene, el problema es que no sabe cómo llevarlo a la práctica. El líder del PP aspira a recuperar a la legión de votantes populares fugados a Vox y que la colaboración sea innecesaria. Pero la realidad es otra.

El partido de Santiago Abascal está «de moda», lo reconocen en la calle Génova, y aunque Feijoo y los dirigentes de su partido recurran a todo tipo de piruetas elípticas para no mencionarlo, está ahí, como el manoseado elefante en la habitación. El PP, a día de hoy y no sabe por cuánto tiempo, tiene asumido que no tiene forma de gobernar si no es con Vox.