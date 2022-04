Cuestionada sobre si hay ya una fecha concreta para celebrar el Congreso del PP en Madrid, responde que por ahora no, ya que es «un anuncio que el presidente dará personalmente pronto». «Es algo que quiero que haga él. Me haría muchísima ilusión», agrega. Ante el dilema de qué relación tiene que mantener el nuevo PP con Vox, declara que ella no vive «pensando en otros partidos» y recalca que quienes más les critican por sus acuerdos puntuales con el partido de Abascal «son los que pactan con el entorno etarra de Bildu».

Ayuso no descarta acudir mañana lunes a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León y afirma que no le importaría retratarse con políticos de Vox, socio de Gobierno del PP en esa comunidad. «Vox no es el protagonista de todo. Como somos vecinos y tengo además un profundo cariño a todo el equipo de Mañueco, si puedo, y en principio es así, estaré un rato en la investidura», zanjó.