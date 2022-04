Fran Balado

La primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijoo desde que este fin de semana fue proclamado presidente del PP, fue «cordial, muy cordial», destacó el gallego, pero «menos fructífera de lo que me hubiera gustado». A continuación compareció en la misma sala la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que celebró la «muy buena disposición por parte del señor Feijoo», pero a su vez lamentó la «poca concreción y ninguna documentación» con la que se saldó el encuentro.

Desde la delegación popular creen que en buena parte esto se debió a que no tuvieron conocimiento del «orden del día» que pretendía abordar Sánchez hasta apenas una hora antes de que diera comienzo la cita, fijada para las 11.00 horas, porque no fue hasta entonces cuando llegó a sus manos un documento de 13 páginas con once puntos del que solo tenían constancia previa a través de la prensa, lo que consideraron una «descortesía». Feijoo recurrió a la ironía: «Espero que si hay más reuniones, las preparemos y traigamos un orden del día con documentación», deseó.