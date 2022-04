Familia de aristócratas

Procede de una familia aristocrática, sin embargo, no fue hasta el año pasado cuando pudo ostentar un título propio. Hace unos años le disputó a su tío, Ignacio de Medina, duque de Segorbe, el título de conde de San Martín de Hoyos, pero perdió el litigio. El propio Luis Medina contó a la revista Hola! en el 2018 que su tío le había comentado la ilusión que le hacía a su abuela, que todavía vivía en ese momento, que todos sus nietos llevaran un título y que habían pensado en él para el de conde de San Martín de Hoyos. «Se firmó esa distribución. Pero pasó el tiempo, falleció mi abuela y me enteré de que mi tío nunca movió ese documento», señaló. Según La Vanguardia, su madre Naty Abascal, siempre les decía a sus dos hijos que: «un título nos os va a dar de comer», pero hasta el año pasado, Luis era el único nieto de Victoria Eugenia Fernández de Córdoba, la XVIII duquesa de Medinaceli, que no ostentaba ningún reconocimiento que corroborase su abolengo. Fue en el 2021, cuando su hermano, Rafael Medina, actual duque de Feria, le cedió el título de marqués de Villalba. Un marquesado que ahora se ve envuelto en una trama de comisiones millonarias.