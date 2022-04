—Siguiendo ese modelo, ¿trasladarán el hiperliderazgo de Feijoo en Galicia?

—En Galicia hemos disfrutado de un liderazgo muy fuerte, que se traslada ahora a la organización nacional. Pero creo que lo que espera la ciudadanía en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, con la crisis sanitaria, la económica, la sobrevenida por la guerra de Ucrania y la institucional derivada de un mal Gobierno, obliga al partido a trabajar desde la unidad para ser una alternativa. El PP debe dejar de mirarse el ombligo, y empezar a mirar los problemas de los ciudadanos, y poner soluciones donde hay problemas. El modelo de Feijoo es que el PP es un partido de Gobierno, de Estado. Lo lógico es que en una situación tan grave España nos vuelva a reclamar para ser alternativa, y tenemos que estar preparados.

—¿Va a mantener ese papel de hombre duro que ha ejercido en el PP de Galicia?

—No me reconozco en ese papel, yo solo le he llamado a las cosas por su nombre. Pero la izquierda, con esa superioridad moral en la que se ha instalado aunque no le corresponda, cree que no se le puede replicar.