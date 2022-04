Afirmó que el PP está «a las puertas de la Moncloa» después de sus años de presidencia, y recordó las dificultades de su mandato, a pesar de las cuales, aseguró, el partido vuelve a ser la «casa común» del centroderecha, tras casi absorber a Ciudadanos y marcar el terreno ante Vox.

«Yo siempre he dicho la verdad, costara lo que costara, me enfrentara a quien me enfrentara», afirmó. Fue inevitable que se relacionasen esas palabras con su choque con Díaz Ayuso, a la que no mencionó en ningún momento de su alocución.