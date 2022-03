La fiscala general del Estado, Dolores Delgado, en una imagen de archivo Zipi | Efe

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que su formación no va a apoyar la enmienda del PSOE que plantea, dentro del proyecto de Ley Concursal, que la fiscala general del Estado, en este caso Dolores Delgado, adquiera la categoría de fiscala de Sala del Supremo cuando sea cesada. Así lo ha trasladado a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso para subrayar, además, que no estaban informados de esta enmienda del PSOE, cuyo contenido no comparten y que supone, como mínimo, un movimiento «extraño» de su socio de coalición.

Es más, Echenique se ha mostrado «sorprendido» por la «defensa sin fisuras» de este movimiento por parte de la ministra de Justicia, cuando ayer negó que se haya confeccionado un «traje a medida» para Dolores Delgado y argumentó que el contenido de esa enmienda recogía una de las recomendaciones sugeridas por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Pero la enmienda presentada por el PSOE también presenta otro punto que puede resultar polémico y que afecta a la relación entre el Ejecutivo y la acusación pública, según informa Melchor Saiz Pardo, de Colpisa. Contempla la modificación del artículo 9.2 del Estatuto Fiscal para que el máximo responsable del ministerio público tenga la potestad de informar por escrito y «por iniciativa propia» al Ejecutivo de las cuestiones de especial trascendencia en las que intervenga «y que por su naturaleza y relevancia» el Gobierno «deba conocer». También la persona que ocupe el puesto de fiscal general del Estado podrá informar al Ejecutivo de cuestiones relativas al funcionamiento de la Administración de Justicia.