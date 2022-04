El peso territorial

Alberto Núñez Feijoo ha logrado estos años tal adhesión a su figura en el primer partido de Galicia (100.000 afiliados exhibe) que no ha dejado crecer a nadie debajo. Y así ha tapado cualquier amago de rebelión, a base de resultados y de una eficaz tarea de control encargada a Miguel Tellado, quien asumirá interinamente las tareas que deja Feijoo en el PPdeG (aunque sin tomar la presidencia). Pero eso no quiere decir que estos años los barones provinciales no se hayan ido granjeando sus apoyos por territorios, algo que puede aflorar en cuanto Feijoo libere la Xunta. No es descartable que algunos reclamen una cuota de poder en el Gobierno gallego pos-Feijoo valiéndose de sus resultados electorales.

Una sucesión «previsible»

Este adjetivo lo ha puesto Feijoo cuando se le ha preguntado por el relevo. Y por ello lo previsible es que su puesto en cuanto deje el Gobierno gallego (mayo es una fecha muy posible) sea para el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, sin descartar cambios en el Consello de la Xunta. Y que a la vez, la presidencia del PPdeG siga vacante. Esto es relevante porque los estatutos determinan que quien es presidente del partido es también candidato. Por ello, no es descartable ese congreso extraordinario, y ahí volverán a medirse las fuerzas territoriales. Pero hay que tener en cuenta dos variables que van a condicionarlo. Primero, las municipales de mayo del 2023; quien pueda exhibir victorias tendrá mucho ganado. Y las generales del, como muy tarde, 2024. Que Feijoo esté en la Moncloa (más poder) o en la oposición (más tensiones dentro) también puede decidir.