«Resulta impostergable aumentar nuestro presupuesto en defensa. Nuestro deber es alcanzar 2% en el PIB en los próximos años. No hablo de un incremento súbito, pero sí progresivo. Estoy anunciando simplemente una evidencia. Nuestra seguridad se ve amenazada y por ello se tiene que reforzar, y todo eso tiene un coste», admitió. También defendió el traslado de tropas españolas a la zona caliente para reforzar las fronteras, siempre dentro del marco de la OTAN, otra de las cuestiones que ha ocasionado malestar entre sus socios. «La frontera europea es también la española, la frontera de Polonia es también la española. Debemos ser solidarios y reforzar esas fronteras cuando se vean en peligro, como este caso, porque la disuasión es fundamental», advirtió.

El jefe del Ejecutivo cargó directamente contra Putin, «la única persona que quiere esta guerra», sugiriendo que incluso si la población rusa fuese cuestionada al respecto, daría la espalda a la intervención militar decretada por su presidente. No obstante, no ocultó sus esperanzas en que se alcance pronto un acuerdo diplomático. «Ojalá los esfuerzos que estamos viendo, que hoy abren una ventana a la esperanza, lleguen a buen puerto. Por lo que parece a esa persona (Putin) la guerra no le está yendo tan bien como pensaba», valoró.