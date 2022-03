Juan Carlos I, en una imagen de febrero del 2020 JOSÉ OLIVA

El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior de Londres, rechazó este martes permitir que el rey emérito, Juan Carlos I, recurra el fallo que dictó que no tiene inmunidad ante la demanda por presunto acoso presentada en Inglaterra por su ex amante Corinna zu Sayn-Wittngstein, según informa la agencia Efe. No obstante, el exmonarca podrá pedir el permiso para recurrir ese dictamen -emitido el pasado jueves- directamente ante la Corte de Apelación, algo que sus abogados ya indicaron que harán.

En el nuevo auto, Nicklin asegura que «el demandado no es ni soberano ni jefe del Estado de España», de manera que «no tiene derecho a inmunidad personal» por su rango. Además, especifica que tampoco se ha demostrado que sea miembro de la Casa Real. Así, dicta que «ninguno de los motivos» por los que se reivindicó la inmunidad del monarca son aceptados y «la demanda, por tanto, continuará».

En la demanda a la que se refiere el documento, Corinna acusa a Juan Carlos I de haberla sometido a «acoso» desde 2012 hasta el presente, personalmente o a través de «agentes» a su servicio. Esas acciones, según la demandante, «amenazaron» su seguridad y la de sus hijos.