MARISCAL | EFE

La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, cabeza de Unidas Podemos en el ejecutivo de coalición con el PSOE, ha reconocido que existe «un malestar» social que «a veces es muy silencioso» y que requiere la atención de los políticos. «Los gobiernos -considera- tienen que tener alma y estar pegaditos a la gente».

En una entrevista este domingo en La Vanguardia, la también ministra de Trabajo y Economía Social sostiene que «hay un malestar y un ruido, que a veces es muy silencioso, que está soterrado, y los dirigentes políticos tienen que atender a los silencios de la calle. Y esto no es de ahora, esto ya lleva tiempo. Los gobiernos tienen que tener alma y estar pegaditos a la gente».

Díaz muestra su lealtad con Pedro Sánchez ante la guerra de Ucrania y su preocupación por el ambiente social que se respira en España, pero también su incomodidad por el cambio de actitud del país respecto al Sáhara y por el hecho de que no se comunicara a su partido el pacto con Marruecos, «la única decisión que a mi no se me ha consultado» y que, de haberlo hecho, «quizá no nos hubiéramos dañado tanto», asegura.