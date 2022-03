Advertencia clara de Iglesias

Pero, en el otro lado, la reacción no ha sido menos rotunda. Pablo Iglesias no cuestiona que Díaz sería la mejor candidata. Sabe que penetra mejor que él en el electorado del PSOE y que tiene una muy buena valoración transversal de la que carece cualquier dirigente de Podemos. Pero tanto Iglesias como Belarra e Irene Montero consideran que su excesiva cercanía con Sánchez es un error. Ya asumieron una reforma laboral que no era ni de lejos la derogación de la del PP que prometieron. Y ahora quieren dar la batalla en las posiciones anti OTAN porque creen que ahí hay un nicho electoral.

Para impedir que Podemos se disuelva en la plataforma impulsada por Díaz, Iglesias llegó a recordar que ella y Garzón son ministros gracias a que Podemos, forzó una coalición que ellos rechazaban. «Muchos compañeros que hoy están en la posición que es complicada de explicar, creo que a lo mejor dentro de un tiempo dicen que Ione Belarra tenía razón», sostiene Iglesias.