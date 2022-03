La posibilidad de que el todavía presidente gallego entre en el Senado gana enteros

Las posibilidades para que Feijoo finalmente acabe instalándose en la Plaza de la Marina Española como senador por designación territorial aumentan. Además de tener la posibilidad de medirse a Sánchez en un careo una vez al mes, de ofrecerle la posibilidad de acudir a determinados plenos en el Congreso, como por ejemplo el Debate sobre el Estado de la Nación, también existe otro detalle: conservar el aforamiento. Esta protección legal evitaría que una persona tan expuesta mediáticamente pueda ser citada como investigada por cualquier juzgado de primera instancia, ya que la protección legal decaerá cuando Feijoo deje de ser diputado autonómico y presidente de la Xunta.

Además de Gamarra o Maíllo, en las quinielas para la futura dirección hay otros nombres, la gran mayoría del PP andaluz, que reclama protagonismo dentro de la nueva ejecutiva. La granadina Marifrán Carazo, consejera de Fomento; su homóloga en Agricultura, Carmen Crespo; y también Loles López, secretaria general del PP-A y portavoz del grupo en la Cámara autonómica. No se puede perder de vista que Feijoo y Pons no representan el perfil de poli malo contra el Gobierno, que no puede recaer solo en los hombros de Ayuso.