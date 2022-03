Juan Carlos Hidalgo | EFE

El nombre de Alberto Núñez Feijoo no quedará recogido en el Diario de Sesiones en la apertura de la sesión de control de este miércoles, pero sin mencionarlo, Pedro Sánchez auguró que su llegada a la dirección nacional del PP servirá de poco o nada: «Visto lo visto y escuchado lo escuchado, lo único que puedo decir es que esa nueva gran solución es justamente igual que la anterior», comentó el presidente del Gobierno, equiparando al gallego con el líder saliente del partido, Pablo Casado. «Llevan dos años con el mismo argumentario», comentó, dirigiéndose a la bancada popular, «que se puede resumir en gran problema, Pedro Sánchez; y la gran solución, Pablo Casado. Pero resulta que dos años después de estar con la matraca se deshacen de esa gran única solución (Casado) y cogen otra solución con un 99% de los votos», ironizó, por el gran apoyo que obtuvo el líder gallego entre las bases.

Desde el principal partido de la oposición, su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, denunció la «situación límite» de crisis social y económica por la que atraviesa el país mientras el presidente del Gobierno «ha estado de gira internacional». La dirigente popular alertó que ganaderos, agricultores, transportistas, cazadores o pescadores «se han tenido que echar a la calle» porque «su presidente no toma medidas». «Tiran la leche, la flota está amarrada, los lineales empiezan a estar vacíos… Quedan seis días para el 29 de marzo», exclamó, la fecha en la que el Gobierno tiene pensado mover ficha en el primer Consejo de Ministros que celebre tras el Consejo Europeo que tendrá esta semana. «Hasta el momento no ha hecho nada, y no es una opción. Los españoles ya no confían en usted. Los países del entorno toman medidas, y en España, su presidente, huye y se parapeta en la UE. Reaccione, tome medidas, porque España está en situación de colapso y parece que usted no se entera».

Pie de foto. Firma Pie de foto. Sánchez asegura que esta semana se llegará a un acuerdo con los transportistas La Voz

El jefe del Ejecutivo rechazó estar de brazos cruzados y dijo estar trabajando en diversos frente para responder a «una situación extraordinaria y compleja» que contextualizó con la pandemia, el volcán de La Palma y la invasión rusa en Ucrania. Sánchez defendió que trabajan «a nivel europeo para dar respuesta a un problema común, el precio de la energía», también «a nivel español», a través de las reuniones que mantuvieron los últimos días con los grupos parlamentarios, «con los agentes sociales y co las comunidades autónomas», dijo, en referencia a la Conferencia de Presidentes celebrada recientemente en la isla canaria afectada por la erupción. «Estamos construyendo un acuerdo de país y esperamos que ustedes también se sumen a ese acuerdo».