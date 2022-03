Feijoo al final ha decidido no votar -tendría que hacerlo por sí mismo- para «ceder ese protagonismo mediático a la militancia de base», ya que su intención es poner el foco en la gente que hace el Partido Popular y que no está en la estructura, según confirmaron a Europa Press este domingo fuentes de su equipo. Aunque no era necesario que el gallego se sometiera a esta votación de los afiliados al ser candidato único -con más de 55.000 avales- y se podría haber ido directamente a la votación de los compromisarios, el presidente de la Xunta pidió que esta elección en primera vuelta se celebrase de todas formas, según explicó el presidente del Comité Organizador.

En las primeras primarias del PP, las celebradas en verano del 2018, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría fue la que logró el mayor respaldo de las bases, al lograr el 36,95% de los votos (21.513), seguida por Pablo Casado, que obtuvo el 34,03% (19.967). En tercer lugar quedó la exministra y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que recibió el 25,9 % de las papeletas (15.090). La participación fue entonces del 87 por ciento, 67.158 votos válidos; se registraron 84 nulos y 118 votos en blanco.