El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión del comité federal de los socialistas. RICARDO RUBIO

La guerra en Ucrania y el relevo exprés en el liderazgo del PP abrieron hace apenas tres semanas una ventana de oportunidad para que los dos principales partidos alcanzaran pactos de Estado, algo inédito en los últimos años. Sin embargo, cualquier maniobra de acercamiento quedó truncada este viernes después de que Pedro Sánchez se plegase a las exigencias de Mohamed VI y reconociese el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental sin acordarlo antes con los populares. «No podemos aceptarlo», aseveró este sábado Alberto Núñez Feijoo.

Feijoo acusó al presidente del Gobierno de romper con el consenso en materia de política exterior y actuar con «temeridad» al dar un «volantazo» respecto a la posición histórica defendida por España desde hace 47 años en relación con el conflicto territorial. En su opinión, cualquier cambio de calado en materia exterior debe basarse «en el consenso y en la discusión parlamentaria» y advirtió a Sánchez de que no puede decidir un cambio tan «drástico», que ni siquiera su socio de Unidas Podemos apoya, «de manera unilateral».

Los conservadores reprochan al líder del PSOE que no se haya dignado a levantar el teléfono para informarles de lo que iba a hacer en un tema tan sensible. España siempre ha mantenido una postura neutral sobre el conflicto del Sáhara-lo que ha incomodado a Marruecos- apoyando los esfuerzos de las Naciones Unidas para hallar una solución. Consideran, además, que la toma de partido por Rabat compromete «la credibilidad exterior que se ha ganado España» y avisan de que vigilarán las reacciones de la ONU y de Argelia y no admitirán «ambigüedades» sobre Ceuta y Melilla. «Yo no soy Sánchez, ni los socios de Sánchez», recalcó Feijoo, en un intento de alinearse como una alternativa «moderada» contra las decisiones que está tomando el Ejecutivo.