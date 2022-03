Estas son las medidas que han aprobado los países europeos para combatir los precios de la energía C. Porteiro

Gamarra es una de las dirigentes que está pilotando la transición en la dirección del PP entre la marcha de Casado y la llegada de Feijoo, que no será firme hasta el 1 de abril. Sánchez buscó lastimar a los populares aprovechando este vacío de poder y advirtiendo que poco o nada ha cambiado en el otro lado del hemiciclo. «¿No sé muy bien a quién estoy contestando? ¿Al antiguo o al nuevo PP?», ironizó. «Utilizan los mismos argumentos, me recuerda mucho al anterior portavoz», lamentó el líder socialista, que volvió a solicitar la «unidad» de todas las fuerzas políticas ante «la agresión tan injusta de Putin y en solidaridad con el pueblo ucraniano».

Pero el auténtico ataque de Sánchez al PP llegó en el siguiente turno, cuando le tocó responder a la pregunta formulada por Santiago Abascal, recordando la amenaza que podría suponer la entrada de Vox en el Gobierno. «Si tuvieran algún tipo de responsabilidad gubernamental, sería la muerte de Europa, porque representan la muerte: la falta de argumentos», criticó, la semana después de que Mañueco (PP) y Vox formalizaran un acuerdo para gobernar en Castilla y León. «Eso no va a ocurrir. Ni España ni Europa van a permitir que ustedes gobiernen en España. Salvini (Italia), usted, Le Pen (Francia) y Putin no se saldrán con la suya», abundó el jefe del Ejecutivo. Para Sánchez, Abascal es uno de los mejores cómplices del mandatario ruso en España, porque a Putin le gustaría algo que trata de hacer: que Europa no estuviera unida, sino dividida; que hubiera manifestaciones como las que ustedes están auspiciando, no en contra de la invasión, sino en contra de los Gobiernos», lamentó.