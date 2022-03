Viajes y factura

En uno de ellos se recoge el asunto «Factura 2018» e incluye los viajes a estos países, «siendo estos términos coincidentes con el concepto de las 300 horas de consultoría presencial». No obstante, los agentes afirman que este documento no podría ser considerado idóneo ni acreditativo de los servicios prestados a Neurona, la empresa que poco después fue contratada por Podemos para la campaña de las generales del 2019 y percibió 363.000 euros computados como gasto electoral, según denunció el Tribunal de Cuentas.

No obstante, el informe de la UDEF sí acredita que hubo trabajos realizados por Monedero, que los viajes en avión se realizaron en las fechas previstas y que existe una factura de 31 de diciembre de 2018, por lo que no estaría hecha «ad hoc» como reiteran los investigadores policiales. En última lugar, la unidad no han podido acreditar que esos servicios se hayan pagado por terceros y/o por cuestiones distintas a la colaboración con Neurona.