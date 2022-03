El acusado, en la Audiencia Nacional J.J. Guillen | Efe

Manuel Murillo tenía un objetivo, «forzar un cambio en la vida política en el país», y una meta: «acabar» con Pedro Sánchez «con un tiro preciso». Este vecino de Tarrasa (Barcelona) de 66 años -atleta, aficionado al tiro de precisión y vigilante de seguridad- está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por graves delitos: le piden 18 años y medio de prisión.

Pese a que la Fiscalía apunta en su escrito a que alcanzó la «convicción personal» de atentar contra el presidente del Gobierno tras anunciarse el inicio de los trámites para la exhumación de los restos de Francisco Franco, en verano del 2018, el acusado ha rebajado ante el tribunal sus macabras intenciones contenidas en los mensajes que dejó en un grupo de WhatsApp de corte ultra, llamado «Tarrasa por España».

Murillo ha declarado este martes que las amenazas fueron «de broma» y eran para «ver quién la decía más gorda», asegurando que no «tenía ninguna intención real» de ejecutar sus intenciones porque es «un sentimental» y no «un asesino». «Eran cosas que salían en las noticias y me preocupaba que España fuera mal. Al beber me venían estas ensoñaciones como siendo patriótico. Todo esto es de matar a gente y yo no mato a nadie», ha señalado en la primera sesión del juicio, que sigue mañana.