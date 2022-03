El historiador Josep Lluís Alay, primero por la izquierda

El independentismo catalán no solo pidió ayuda al Kremlin antes de la intentona secesionista que desembocó el 1 de octubre del 2017 en el referendo ilegal. El separatismo aumentó sus contactos con el entorno de Vladimir Putin cuando el órdago de otoño del 2017 para romper España fracasó. Aquellos intentos del Gobierno de Quim Torra y del entorno de Carles Puigdemont de involucrar a Rusia para lograr la independencia fueron especialmente intensos en el 2019, con la esperanza de que las protestas en Cataluña durante el juicio del procés y tras la sentencia del Supremo en octubre de aquel año pudieran dar empuje a la independencia. Los viajes y los contactos de los emisarios de Torra y Puigdemont a Moscú continuaron hasta febrero del 2020, cuando la llegada de la pandemia del coronavirus paralizó todo.

The New York Times ya había desvelado en su día que el Kremlin durante el procés no solo se había dedicado a la desinformación, a enviar espías a Cataluña o a prometer el envío de supuestos mercenarios. El prestigioso rotativo estadounidense reveló que tras el 1-O había emergido una figura clave para ganarse el apoyo de Putin: el historiador Josep Lluís Alay Rodríguez, jefe de la oficina de Puigdemont y excoordinador de políticas internacionales con Quim Torra. Según varios medios y fuentes de la seguridad del Estado, Alay viajó en tres ocasiones, entre el 2019 y el 2020, a Moscú para entrevistarse con altos funcionarios del Kremlin y con el entorno del espionaje ruso, usando como tapadera viajes académicos.

Tres viajes a Moscú

Alay, que era una de las tres personas que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, fue arrestado en el 2020 en la operación Voloh de la Guardia Civil sobre el supuesto desvío de fondos públicos para plataformas independentistas, entre ellas algunas como Tsunami Democràtic, que promovieron los disturbios del otoño del 2019.