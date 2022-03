La ministra de Igualdad, Irene Montero, preguntó ayer a la presidenta de al Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qué políticas dejaría de financiar en materia de igualdad, después de que esta, en el marco de la conferencia de presidentes el domingo en La Palma, propusiese destinar «los 20.000 millones de euros» del presupuesto de su ministerio a ayudar a las familias frente a la subida de precios, recoge Europa Press.

«¿Cuál de todas estas políticas dejaría de financiar Ayuso?», cuestiona Montero en Twitter y le indica varias opciones: «Permisos de maternidad y paternidad, escuelas infantiles 0-3, Plan Corresponsables para la conciliación, acabar con la brecha salarial, incentivar la contratación, lucha contra las violencias machistas».

«Esos 20.000 millones de euros, en otros tiempos yo no sé si estamos para gastarlos, pero ahora mismo nadie lo entendería [...] Estamos para salir a lo urgente, el aquí y el ahora, y no a agendas políticas e ideológicas», expuso la presidenta madrileña. Su consejero de Educación y portavoz, Enrique Ossorio, insistió ayer en destinar los 20.000 millones de Igualdad a «ayudar a familias necesitadas» y no a «las ideas» de la ministra del ramo. También el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se sumó a la polémica al decir que prefiere que esos 20.000 millones estén «en el bolsillo de los españoles» antes que destinarlos a «las políticas de Montero».