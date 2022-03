Sandra Alonso

El PP ganó 430 afiliados desde que Feijoo se convirtió en el único aspirante a la presidencia del partido. Fuentes en Génova informaron que el fin de semana que se registró la crisis protagonizada por Casado y Ayuso que sacudió a la formación de centroderecha se registraron 412 bajas, y desde que se fue aclarando el panorama se registraron 842 nuevos afiliados.

Por otra parte, el Comité Organizador del Congreso del PP todavía no tiene claro si hará pasar a sus afiliados por las urnas en el proceso de primarias que tiene abierto el partido y del que saldrá su próximo presidente a partir del 1 y 2 de abril. Alberto Núñez Feijoo es el único aspirante, y además está apoyado por más de 55.000 avales, que presentó la pasada semana en Génova para oficializar su candidatura. La decisión todavía no es firme, pero fuentes cercanas al comité organizador entienden que «más de 55.000 avales» suponen «ya un respaldo muy importante por parte de los afiliados. Es prácticamente la suma de todos los votos que tuvieron los tres candidatos en el anterior congreso», afirman, por el celebrado en el 2018 en Madrid y del que salió elegido Casado. «Con los estatutos en la mano no deberíamos provocar una nueva votación. Podemos hacerlo, pero no deberíamos», consideran las mismas fuentes, al entender que los afiliados de base pueden verse más exigidos de lo que requiere una situación que está ya muy clara. «Tienes que ir físicamente a la sede a registrarse. Ya han ido físicamente a la sede a avalar, tendrían que volver físicamente a la sede a votar...», esgrimen. La decisión final se tomará entorno al próximo 16 de marzo.

Por otro lado, desde el comité, presidido por Esteban González Pons, informaron que el congreso arrancará oficialmente el viernes 1 de abril a las 11.00 horas, pero que desde la tarde anterior los compromisarios podrán acudir a acreditarse al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, el recinto donde se celebra el evento. En el mismo participarán Roberta Metsola, presidenta del parlamento europeo, Manfred Weber, líder del Grupo Parlamentario Popular Europeo, y Margaritis Schinás, vicepresidente de la Comisión Europea. No parece que vaya a asistir el presidente del PP europeo, Donald Tusk, al que le queda un mes en el cargo y quien recientemente criticó el pacto de Gobierno firmado por Mañueco con Vox para la Junta de Castilla y León, a raíz de una conversación privada con Casado.