Feijoo se mostró seguro de que van a decir «más cosas» de él en el futuro, pero señaló que no van a poder borrar la «trazabilidad» de su trayectoria política «ni con tuits, ni titulares, ni comentarios, ni tertulianos».

«Qué le habré hecho al PSOE, además de ganarle siempre para que me insulten antes de tomar posesión», y añadió: «Los del PSdeG quieren que me vaya cuanto antes, y los de PSOE nacional no quieren que tome posesión, no sea que les volvamos a ganar siempre. No me he ido de Galicia ni he llegado a presidencia nacional, así que no les pido que me dejen de insultar, sino que me insulten a tiempo. Creo que es un trato justo», remató.