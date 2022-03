Carlos Pollán, de Vox, nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León Nacho Gallego .| EFE

El primer cargo de Vox en una institución está acostumbrado a recibir balonazos. Fuera y dentro de las pistas. El nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, (León, 1967) fue portero y entrenador del Ademar de León, el club de balonmano que llegó a competir en la élite nacional y europea. De la portería casi pasó a los despachos. Su etapa de presidente (estuvo en el club entre 1986 y el 2013) se cerró con un concurso de acreedores por una deuda acumulada de casi un millón de euros durante su gestión. La cantidad más amplia correspondía a la Agencia Tributaria (280.000 euros), pero también se adeudaba dinero a los jugadores y miembros del cuerpo técnico por un importe superior a los 200.000 euros.

Pollán no puede presumir de ser buen administrador. Ese descubierto durante su mandato logró liquidarse al 95 % en el 2018 con una nueva gestora, que acabó con la deuda que él había contraído.

El nuevo presidente de las Cortes es un hijo de minero que se hizo a sí mismo. Se graduó en Trabajo Social y después se licenció en Derecho. Trabaja como autónomo desde los 23 años en su empresa de asesoría laboral, aunque en el registro mercantil aparece con cargos en otras dos sociedades: una de informática y otra de productos cárnicos con actividad en León y Vizcaya. No se metió en política hasta pasados los 50 años. Como muchos otros electos de Vox, es un relativo novato. Se estrenó en las autonómicas y municipales del 2019 con un doble fracaso. No salió elegido ni en el Ayuntamiento de Sariegos al que se postuló como alcalde, ni a las Cortes, en las que era el número cinco por León, donde Vox no logró representante alguno. En esta ocasión, lideraba la papeleta por esta circunscripción.