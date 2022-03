El empresario argentino Alejando Roemmers a su salida de la Audiencia Nacional tras declarar por una presunta estafa de su socio, José Luis Moreno Cézaro de Luca | EUROPA PRESS

Alejandro Roemmers, el socio del productor de televisión José Luis Moreno, ratificó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Titella que fue estafado por la realización de la serie sobre la vida de san Francisco de Asís, una producción «muy mediocre».

Fuentes jurídicas señalaron que en su declaración como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, el empresario argentino, afirmó que se siente engañado por el ventrílocuo, a quien acusa de haberle estafado 35 millones de euros, según informa Europa Press.

El origen de la supuesta estafa se sitúa en el 2016. Dado que había realizado con éxito el musical Franciscus ese año, y tras llevarlo a España de la mano de Moreno en el 2018, Roemmers decidió constituir junto al famoso ventrílocuo ese año una empresa conjunta — Dreamlight International Productions— «financiada íntegramente» por Roemmers a través de su sociedad Franciscus Productions. Ante el magistrado, sin embargo, Roemmers arrojó luz sobre el estado de la serie. Así, y en contra de lo que Moreno declaró ante el juez hace dos semanas, Roemmers afirmó que la serie no estaba hecha, que los capítulos eran defectuosos y que el guion de Glow & Darkness no se ajustaba a su visión de lo que sería una producción centrada en la figura de un santo al no tener la suficiente profundidad espiritual.