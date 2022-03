El presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, este jueves en una rueda de prensa en Versalles

El acuerdo entre PP y Vox para gobernar juntos en Castilla y León fue «una triste sorpresa» para los populares europeos (PEE). Su presidente, el ex primer ministro polaco Donald Tusk, llegó a tildar el pacto de «capitulación» y confió en que sea solo «un mero incidente», y no se convierta en tendencia para el proyecto político del PP a nivel nacional. Lo hizo durante la cumbre de líderes populares este jueves en París, a la que también asistió por última vez Pablo Casado, que aún atesora la presidencia del partido hasta el congreso extraordinario de 1 y 2 de abril. Allí, según el jefe de filas del PP europeo en la Eurocámara, Manfred Weber, Casado se jactó de lo que han sido, a su juicio, los dos principales ejes de su mandato: no llegar a acuerdos de gobierno con la «extrema derecha» y luchar contra la corrupción. Algo que va en la misma línea de lo que ya defendió en el discurso que pronunció en la junta directiva nacional diez días atrás y que los socios europeos a los que dijo adiós refrendaron al término de la cumbre. «Casado era una garantía personal de no llegar a pactos de Gobierno con la extrema derecha y preservar al PP español en el centroderecha, sin flirteos con la extrema derecha», aseveró Tusk.

Los populares con Casado no han gobernado en coalición con Vox, pero han firmado acuerdos en Andalucía y Madrid para posibilitar gobiernos regionales del PP con apoyos externos de la extrema derecha.

«Pésima noticia»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también salió al paso para advertir a los populares de que «pagarán caro» lo que considera «una pésima noticia para la democracia española». El presidente del Gobierno se mostró convencido de que «muchos» votantes del PP no entenderán el paso dado por su partido. Una opinión que, insistió, es la mayoritaria también entre los socios europeos del PP.