María Eugenia Alonso

Juan Carlos I ha decidido seguir residiendo en Abu Dabi «de forma permanente y estable», aunque regresará a España para pasar temporadas. Eso sí, sin fijar su residencia en el Palacio de la Zarzuela. Así lo ha anunciado este lunes la Casa Real en un comunicado, cinco días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivase las diligencias de investigación que mantenía abiertas desde el 2020 sobre la fortuna oculta del rey emérito.

«Me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida», reconoce en la carta.