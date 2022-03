TEXTO ÍNTEGRO DE LA CARTA REMITIDA POR EL REY EMÉRITO

Majestad, querido hijo:

En agosto de 2020, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comuniqué mi decisión de trasladarme fuera de España, para facilitar el ejercicio de tus funciones. Desde entonces, he residido en Abu Dabi, lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad.



Conocidos los Decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, me parece oportuno considerar mi regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos.



Me gustaría así culminar esta etapa de mi vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública, y así lo seguiré haciendo. En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible.



Soy consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente, como también siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles.



Siempre que te parezca bien, es mi deseo que hagas pública esta carta, para conocimiento de todos los españoles y en la fecha que estimes oportuna. Con mi lealtad, cariño y el orgullo inmenso que siento por ti.

Tu padre

La fiscal general del Estado dice que la investigación sobre la fortuna del rey emérito fue «muy rigurosa»

La fiscala general del Estado, Dolores Delgado, afirmó que la investigación sobre el rey emérito ha sido «muy rigurosa» y se ha «agotado» desde el ministerio público, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo decretara la semana pasada el archivo de las diligencias de investigación que mantenía abiertas sobre la fortuna de Juan Carlos I.

En relación a si todavía cabe alguna investigación en relación al rey emérito, señaló que la Fiscalía ha estado «detrás de esta investigación» en unas diligencias que, según recordó, eran tres pero se quedaron en dos, al acumularse, y que concluyeron con «respectivos decretos de archivo». Según apuntó, en la investigación participó un equipo «muy potente» de profesionales del Tribunal Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción, que trabajaron con los peritos de Hacienda, y, además, en cooperación internacional, informa Europa Press. «Hemos realizado una exhaustiva investigación, concretando hechos que se han plasmado, concretando datos que también se han plasmado en los decretos y llegando a las consecuencias jurídicas, con un análisis muy riguroso de todos los aspectos jurídicos, que están ahí», agregó. Además, añadió que han intentado ser «lo más transparentes posibles», ya que se dieron a conocer públicamente esos decretos de archivo, algo que era importante porque «a la sociedad le importa y le compete conocer», señaló Dolores Delgado.